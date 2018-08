Superman Ralf Kien düst allen davon

Die Teilnahmebedingungen und das Reglement waren streng: Neben einem alten Klapprad hat der Fahrer einen Oberlippenbart vorweisen müssen, denn es ging um einen begehrten Titel. Erstmalig ist im Programm der Laurentius-Kirmes in Wolfersweiler die inoffizielle Klapprad-Weltmeisterschaft ausgefahren worden. Ein völlig verrücktes Spektakel. Auf der Bühne im Festzelt spielte der Musikverein Wolfersweiler-Gimbweiler auf, dazu genossen die Gäste ein deftiges Mittagessen. In der unteren Zeltecke bereiteten sich einige Teilnehmer am Laser-Schießstand auf den anstehenden Wettkampf im Fahrrad-Biathlon vor. Plötzlich tauchten Superman, Flash Gordon und Evel Klappel, ein Double des legendären Motorrad-Stuntmans Evel Knievel (1938 bis 2007), auf. Mit dem kostümierten Trio hatten sich noch weitere 25 Starter für die Disziplin Klapprad gemeldet. „Mit insgesamt 110 Teilnehmern haben wir beim vierten Fahrrad-Biathlon einen neuen Rekord aufgestellt“, freute sich Michael Alles vom Organisationsteam. Beim Einschreiben wurden noch die Schenkelbürsten unter der Nase der Klapprad-Fahrer einer eingehenden Prüfung unterzogen, ehe sie von Ortsvorsteher Eckhard Heylmann für das Rennen zugelassen wurden. Zwei Runden à 3,5 Kilometer über Teer und Schotter waren im Sattel des mitgebrachten Eingang-Drahtesels zu bewältigen, und im Zelt musste am Schießstand mit dem Lasergewehr aus acht Metern bestenfalls ins Schwarze getroffen werden, wer nicht traf bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt.

Selbstredend machte Superman Ralf Kien (Team Klapp Sabbath) das Rennen und wurde vor dem Tholeyer Sammy Schu und Stefan Ferrang (the lucky Klapp) inoffizieller Weltmeister im Klapprad-Biathlon. Für das schrägste Kostüm wurde Uwe Glasen alias Evel Klappel von der Freisener 20 Zoll Bagasch mit einem Prinzessinnen-Krönchen und dem dazugehörigen Blumenstrauß dekoriert.

In Wolfersweiler tat sich noch mehr. Die fünftägige Laurentius-Kirmes war freitags mit dem Auftritt der Band Splendid gestartet, am Samstagabend legte die Formation Members Party- und Stimmungsmusik nach. „Mit 300 und 400 zahlenden Besuchern waren die beiden Abende eher durchwachsen“, meinte Matthias Lehmann, Vorsitzender der veranstaltenden Vereinsgemeinschaft. Trotz eines anfänglichen Regenschauers hatten zahlreiche Händler und Aussteller ihre Stände am Montag beim traditionellen Laurentiusmarkt aufgeschlagen.

Musikalisch eröffneten Die Böhmischen 6 den kommunalen Frühschoppen, anschließend übernahm die Tanzband Frühschicht. Zehn Jahre Festzelt-Gaudi feierten die Besucher am Abend mit dem Trio Pfunds-Kerle aus Tirol. Beim Familiennachmittag zeigte Zauberer Markus Lenzen seine Kunststücke. Den Schlusspunkt setzte das Brillant-Feuerwerk, danach wurde am Dienstagabend die Laurentius-Kirmes beerdigt.

FOTO: Frank Faber