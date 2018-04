später lesen Blaulicht Spendenkassette aus Grotte gestohlen Teilen

Eine Spendenkassette aus dem Stein herausgebrochen und mitgenommen hat ein Unbekannter in der Grotte in Neunkirchen/Nahe, Elsenberger Mühle. Am Montag gegen 14:50 Uhr hat dies ein 49-Jähriger aus Nohfelden bei der Polizei in Wadern angezeigt. Das berichtet die Polizei. Von Melanie Mai