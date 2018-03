Schweden-Rock heizt die Hosen an

Der Vorverkauf für die beiden Konzerte der Toten Hosen am 14. und 15. September am Bostalsee läuft phänomenal. Schon seit Wochen ist das erste Konzert bereits ausverkauft. Und was das zweite Konzert angeht, da ist sich der Geschäftsführer des Veranstalters Popp-Concerts, Oliver Thomé, sicher, werden ähnlich viele Fans kommen: „Bisher haben wir knapp 20 000 Karten verkauft, ich gehe davon aus, auch das Konzert wird ausverkauft sein.“ Also werden vermutlich, genau wie 2013, zwei Mal 25 000 Fans der Punkrockband, an den See pilgern. „Ich bin sehr zufrieden“, freut sich Thomé.

Und noch etwas freut ihn. Zumindest für den 15. September hat er „tolle Live-Bands“ verpflichtet: The Hives, Triggerfinger und Schmutzki. Vor allem The Hives haben es dem Geschäftsführer angetan: „Als diese Band zugesagt hat, war ich positiv überrascht. Sie ist live eine absolute Granate.“ Und weiter: „Es ist schon etwas Besonderes, The Hives in unserem schönen St. Wendeler Land zu erleben. Die schwedische Band wurde 1993 gegründet und ist nicht nur in Europa, sondern auch in den USA populär. Das Spin-Magazin ernannte die Alternative-Rock-Band im August 2006 zur „best live band in the world“ (beste Live-Band der Welt) und setzte gleichzeitig den Sänger Pelle Almqvist auf die Liste der „50 Greatest Frontmen Of All Time“.

Was lange rockt, wird schließlich mit einem Nummer-eins-Hit belohnt. So geschehen bei der belgischen Band Triggerfinger, die mit ihrer Cover-Version „I Follow Rivers“ das belgische und niederländische Publikum sowie Platz eins der Charts im Sturm erobert hat. Die drei Musiker beschreiben ihre Konzerte als „verrückten Gewittersturm“. Die Band, die Rock, Blues, Rockabilly und den Style von David Lynch in ihrem Sound vereint, kann laut und wild, aber auch etwas leiser und puristischer rocken, wie bei ihrem Hit „I Follow Rivers“. Während ihres Besuchs in der Radioshow des holländischen Moderators Giel Beelen hatten Triggerfinger zwar nur ihre Gitarren dabei, aber die Band ließ sich etwas einfallen, um spontan eine Version von „I Follow Rivers“ zu performen. Sie griffen zu Kaffeetassen, Gläsern und Messern und ließen den Drumbeat übers iPhone laufen.

Die Band Schmutzki ist nach ihrem Sänger Beat Schmutz benannt. Die Stuttgarter Punk- und Indie-Rock-Formation hat schon Erfahrung mit den Toten Hosen und jeder Menge Fans: Bereits im August 2015 spielten Schmutzki neben Bad Religion und Kraftklub vor mehr als 70 000 Zuschauern als Vorband für die Toten Hosen auf der Festwiese in Leipzig. In Bosen werden es wohl 25 000 sein. Wer am ersten Tag als Vorband auftreten wird, steht nach Angaben Thomés noch nicht fest.

Tickets für die Open-Air-Konzerte gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und Tickethotline (06 51) 9 94 11 88.

FOTO: B&K- Fotograf Bonenberger