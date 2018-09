Anschließend sei der Verursacher einfach weiter gefahren. In der Folge gerieten weitere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen in das Trümmerfeld. Es kam zu Schäden an ihren Fahrzeugen.

Personen, die zu dem Vorfall Angaben machen können oder ebenfalls einen Schaden davontrugen, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern in Verbindung, Telefon (0 68 71) 9 00 10.