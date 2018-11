Polizei sucht Unfallbeteiligten

Das berichtet die Polizei. Die Fahrerin eines in Richtung Walhausen fahrenden Peugeot 208 kollidierte zwischen den beiden Ortschaften mit einem entgegenkommenden unbekannten Fahrzeug. Es kam zum Anstoß der beiden Außenspiegel. Die 54-jährige Geschädigte zeigte den Unfall bei der Polizei in St. Wendel an, nachdem sie an der Unfallstelle vergeblich auf den anderen Unfallbeteiligten gewartet hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Wendel entgegen, Telefon (0 68 51) 89 80.