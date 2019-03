später lesen Museum Minirock ist Thema der Sonderausstellung Teilen

Im Museum für Mode und Tracht in Nohfelden tut sich was. Es wird geplant, recherchiert, ausgesucht und vorbereitet, denn am Sonntag, 12. Mai, wird eine neue Sonderausstellung unter dem Titel „Der Minirock – Moderevolution der 60er-Jahre“ eröffnet. Von red