Mehr als 20 Leitpfosten, die am Straßenrand lagen, sind einem 41-jährigen Autofahrer aufgefallen, der am Karfreitag gegen 7.30 Uhr auf der Landstraße 330 von Sötern nach Türkismühle gefahren ist. Diese wurden vermutlich herausgerissen, so die Polizei. Von Melanie Mai