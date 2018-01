Geo zählt Seezeitlodge zu den 100 schönsten Hotels in Europa

Zehn Kategorien gibt es in dieser Liste, unter anderem „Am Meer“, „City“, „Berge“, „Luxus“ oder auch „Wellness“, die Kategorie, in der die Seezeitlodge auf einer Doppelseite vorgestellt wird. Jeweils zehn Hotels werden in einer Kategorie gelistet. Dabei gibt es einen Sieger, in diesem Fall das Forsthofgut in Österreich. „Die weiteren neun Hotels teilen sich Platz zwei – sie sind gleichermaßen ausgezeichnet“, ist in dem Magazin zu lesen. 29 internationale Experten aus der Tourismus-, der Medien- und der Design-Branche haben die Häuser bewertet und die Liste erstellt.

„Das Forsthofgut ist auch eines unserer liebsten Hotels“, sagt Sersch und fügt hinzu: „Es ist völlig zu Recht auf Platz eins.“ Diese Geo-Liste war stets auch für die Serschs „eine Inspirationsquelle“: „Wir sind selbst danach gereist.“ So wie ihnen geht es wohl auch anderen Touristen. Denn kurz nach Erscheinen der Februar-Ausgabe gab es einige telefonische Anfragen in der Seezeitlodge.

Sowieso sind die Serschs mit den Buchungen zufrieden: „Es läuft sehr gut.“ Noch in der ersten Januar-Woche sei das Hotel komplett ausgebucht gewesen. Mittlerweile sei spürbar, dass der Tagungsbetrieb wieder anlaufe. Und was die Wellness-Urlauber angeht, da wird es wohl jetzt einen weiteren Schub geben. Kathrin Sersch: „Dieses Ranking ist unter Reisenden und in der Branche schon ein Maßstab.“ Und so manch ein Hotel-Liebhaber werde versuchen, die Liste abzuarbeiten. So ähnlich wie die Serschs.

FOTO: Melanie Mai