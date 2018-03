Feuerwehr löschte Kaminbrand in Sötern

Zu einem Kaminbrand in Sötern sind die Rettungskräfte am Samstagmittag alarmiert worden. In der Hauptstraße brannte es im oberen Drittel des Schornsteins eines Wohnhauses. Gegen 13.30 Uhr eilten rund 30 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Einsatzstelle. Sie brachten den Brand rasch unter Kontrolle, sodass das Feuer nicht auf das Gebäude übergreifen konnte, berichtet die Feuerwehr. Der Einsatz der Drehleiter sorgte jedoch für erhebliche Verkehrsbehinderungen, da die Ortsdurchfahrt für rund eine Stunde voll gesperrt werden musste.