Ein Auto hat in der Nacht auf Sonntag auf dem Gelände der Dieter Eifler GmbH & Co KG in Eckelhausen gebrannt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch den brennenden Pkw entstand auch Sachschaden an der Fassade des Firmengebäudes. Von Melanie Mai