Boliden starten schon am Morgen

Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, sehen oder auch lesen. Die ADAC Rallye Deutschland beginnt nicht erst am Donnerstag um 19 Uhr in St.Wendel, sondern schon am Donnerstagmorgen um 8 Uhr mit dem Shakedown rund um unsere kleine Ortschaft Mosberg-Richweiler. Beim S.D. fahren alle Rallye-Autos von 8 bis 12 Uhr drei bis vier Mal im Renntempo über die 5,6 Kilometer lange Strecke, um letzte Einstellungsarbeiten an den Fahrzeugen vorzunehmen. Die örtlichen Vereine betreiben dort einen sehr schönen Zuschauer-Punkt mit Bewirtung, Zuschauer-Punkt vier, parken an Parkplatz zwei und drei. Er liegt ideal, man hat zum Fahrerlager am Bostalsee und nach St.Wendel jeweils nur acht Kilometer Fahrstrecke. Ich hoffe, wir sehen uns.

Norbert Pick, Mosberg-Richweiler