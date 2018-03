Glück im Unglück hatte eine 28--Jährige aus der Gemeinde Nohfelden bei einem Reitunfall bei Gonnesweiler am frühen Freitagabend. Während eines Reittrainings erschrak ihr Pferd und warf die Reiterin ab, wodurch diese zu Boden stürtzte. Sie verletzte sich an der Hüfte. Die Frau, die einen Schutzhelm trug, wurde erstversorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Polizei.