später lesen Blaulicht 15-Jährige aus Sötern wird vermisst FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Twittern







Die 15-jährige Sina Leonie Weiland wird seit Mittwoch, 2. Januar, vermisst. Das teilt die Polizei jetzt mit. Das Mädchen war bis zu diesem Tag in einer Wohngruppe in Sötern untergebracht. Sie wurde letztmalig am Tag ihres Verschwindens gegen 8 Uhr am Bahnhof in Türkismühle gesehen. Von Melanie Mai