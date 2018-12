später lesen Weihnachtsmarkt Kleiner und gemütlicher Treff in der Hirsteiner Dorfmitte FOTO: B & K / Franz Rudolf Klos FOTO: B & K / Franz Rudolf Klos Teilen

Klein und gemütlich ist der traditionelle Weihnachtsmarkt in Hirstein. Trotz des schlechten Wetters trafen sich Alt und Jung in der Dorfmitte und feierten die Vorfreude auf Weihnachten. Fünf geschmückte und beleuchtete Buden kuschelten sich in einem Rund zusammen. Von Oswin Sesterheim