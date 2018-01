später lesen Blaulicht Verräterische Taschenlampe und ein zerbrochenes Kellerfenster Teilen

Twittern







Die Aufmerksamkeit eines Nachbarn hat wohl Schlimmeres verhindert bei einem Wohnungseinbruch in Hofeld-Mauschbach. Zuerst fielen dem Mann am Samstag kurz nach Dunkelwerden zwei unbekannte, dunkel gekleidete Personen neben dem Anwesen eines Nachbarn, der nicht zu Hause war, auf. Als kurz darauf verräterischer Taschenlampenschein aus dem Haus drang und ein zerbrochenes Kellerfenster entdeckt wurde, war die Sache klar: Hier wird gerade eingebrochen. Die St. Wendeler Polizei umstellte und durchsuchte mit Unterstützung der Kollegen der Polizeiinspektion Nordsaarland das Wohnhaus, die Beamten trafen jedoch niemanden mehr an. Allerdings war das gesamte Haus durchwühlt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Von Melanie Mai