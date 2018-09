Laute Hupe weckte die Nachbarn auf

Hierbei wurde sein Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer fuhr dann mit zwei platten Reifen bis nach Hofeld in die Schlossstraße. Dort hielt er an und schlief vermutlich mit dem Kopf auf der Hupe liegend ein, berichtet die Polizei. Dadurch wurden Anwohner geweckt und verständigten die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die beiden Polizeibeamtinnen fest, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand, so die Polizei weiter. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hielt den Führerschein ein.