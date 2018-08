später lesen Blaulicht Ganoven versuchen, in die Leichenhalle einzudringen FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Unbekannte haben versucht, in die Leichenhalle in Roschberg einzudringen. Sie legten dabei erhebliche, letztendlich aber vergebliche Mühe an den Tag, teilt Marco Ames von der der St. Wendeler Polizei mit. Von Sarah Konrad