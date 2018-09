später lesen Aktion Großes Reinemachen vor der Kirmes Teilen

Unter dem Motto „Gehweiler putzt sich heraus“ soll am kommenden Samstag, 22. September, der Ort, wie in den Jahren zuvor, eine Woche vor der Kirmes auf Vordermann gebracht werden, kündigt Ortsvorsteher Lars Haßdenteufel in einer Mitteilung an. Von Oswin Sesterheim