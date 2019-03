„Der Musikverein Baltersweiler unter der Leitung von Carlo Welker war im vergangenen Jahr sehr engagiert und bei seinen insgesamt 13 Auftritten innerhalb und außerhalb des Ortes stets ein gern gesehener Gast“, berichtete Markus Lißmann. Der in der Generalversammlung wiedergewählte Vorsitzende erwähnte besonders das Musizieren beim Tag der Begegnung, beim Adventsbasar der Balterweiler Vereinsgemeinschaft und bei den Martinsumzügen in Namborn, Baltersweiler und Hofeld-Mauschbach. Außerdem wirkte er beim Nikolausmarkt und bei der Einweihung des Kriegerdenkmals in Namborn mit. Eigene Veranstaltungen waren ein Jugendwerbetag, Musik trifft Wein und das Weihnachtskonzert. Geprobt wurde insgesamt 48 Mal.

Dem Blasorchester des Musikvereins Baltersweiler gehören derzeit 18 aktive Musiker an. Ältester Musiker ist Waldemar Lang mit 88 Jahren. „Wir sind derzeitig bei der Nachwuchsarbeit gut aufgestellt“, berichtet Jugendleiterin Beate Künzer und verweist auf zehn Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren, die an der Querflöte, Klarinette, Trompete und Schlagzeug ausgebildet werden.

Seit Anfang März ist die wöchentliche Probe des Vereins in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil proben Nachwuchs und Stammmusiker gemeinsam und im zweiten Teil nur die Stammmusiker. Geprobt wird immer mittwochs um 19.30 Uhr in der Änne-Meier-Schulturnhalle in Baltersweiler. „Das gemeinsame Proben ist für die Integration in das große Orchester sehr wichtig“, so der alte und neue Vereinschef Markus Lißmann. Mit Yanneck Lißmann (lernt Schlagzeug) sind die Jungmusiker erstmals im Vorstand des Vereins vertreten.

Termine sind der Tanz in den Mai am 30. April und die Kirmes in Baltersweiler vom 4. bis 6. Mai, jeweils mit der Baltersweiler Vereinsgemeinschaft. Das Frühjahrskonzert am 11. Mai im Gemeindesaal St. Willibrord gestalten die Jungmusiker aus Baltersweiler, Eisen, Wiesbach und Theley und im zweiten Teil der Musikverein Baltersweiler. Weitere Termine sind der Musikwerbetag am 16. August und das Weihnachtskonzert am 22. Dezember.