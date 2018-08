Nach Festnahme randaliert Familie bei St. Wendeler Polizei

Nach einer Festnahme zweier Männer ist es bei der St. Wendeler Polizei zur Auseinandersetzung zwischen Beamten und Angehörigen der beiden mutmaßlichen Straftäter gekommen. Wie ein Sprecher des Saarbrücker Landespolizeipräsidiums entsprechende Informationen bestätigt, erschienen Montagnachmittag (13. August) Familienmitglieder, die gegen den Polizeieinsatz wetterten. Dabei beschimpften und beleidigten sie Fahnder.

Attacke auf Polizisten

Daraufhin verwiesen Ermittler die Familien vom Grundstück. Das wollten sich zwei Männer aus deren Reihen nicht bieten lassen und attackierten Polizisten. Einen verletzten sie ihn dabei am Kopf. Die Angreifer kamen kurzzeitig in Arrest, sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Sie haben jetzt Anzeigen wegen Widerstands und Körperverletzung am Hals.

In Untersuchungshaft

Die beiden Männer, deren Festnahme die Lage eskalieren ließ, wurden dem Haftrichter vorgeführt und sollen nun in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen wird vorgeworfen, an einer gefährlichen Schlägerei in einer Disco beteiligt gewesen zu sein.