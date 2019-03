Und macht Spaß, unterhält nicht nur die kleinen Zuschauer.

Zum Inhalt: Ruslan träumt davon, ein tapferer Ritter zu sein. Doch die Talente des tollpatschigen Laiendarstellers reichen gerade so aus, seinen Lebenstraum in kleinen Theaterstücken auszuleben. Doch eines Tages scheint seine Chance gekommen, als er zufällig die junge Mila vor zwei Verfolgern rettet. Nicht ahnend, dass er eine waschechte Prinzessin gerettet hat, gibt er sich als Ritter aus und verliebt sich in die selbstbewusste Schönheit. Die beiden ahnen nicht, dass ihr größtes Abenteuer gerade erst begonnen hat: Vor Ruslans Augen wird Mila entführt. Nicht nur die mutige Prinzessin setzt alles daran, ihren Entführern zu entkommen. Auch Ruslan muss beweisen, dass ein Ritter in ihm steckt, wenn er Mila wiedersehen will. Ihm zur Seite stehen ein gefräßiger Hamster und eine Meisendame, die mehr als einmal nicht nur ihr Leben riskiert. Wird das ungleiche Team die Prinzessin wiederfinden und damit einen Zauber überwinden, der sich wie ein Schleier über ihre Mission gelegt hat?