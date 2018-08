Wenn Rockmusik auf Oldtimer trifft

Ein Rockfestival mit fünf Bands, Hunderte Oldtimer, alte Doppeldeckerflugzeuge, Flugvorführungen und Rundflüge – und das alles vor der Kulisse des Segelflugzentrums Marpingen, hoch über dem Schaumberger Land. Gleich zwei große Veranstaltungen stellen die Gemeinde Marpingen und ihre Kooperationspartner am letzten Augustwochenende auf die Beine. „Wir haben für unsere Besucher ein ganz besonderes Programm aufgestellt. Wer auf alte Autos, Flugzeuge und Rock steht, wird bei uns voll auf seine Kosten kommen“, sagt Volker Weber, der Bürgermeister der Gemeinde Marpingen.

Die Oldtimershow „Oldtimer Luft trifft Oldtimer Straße“ federführend organisiert vom Aero-Club Saar startet am Samstag, 25. August, um 12 Uhr auf dem Segelflugplatz über den Dächern von Marpingen.

Hunderte mindestens 40 Jahre alte Fahrzeuge, vom restaurierten Auto, über alte Landmaschinen, bis zum historischen Doppeldecker werden auf dem weitläufigen Gelände des Flugplatzes mit seinen großen Hangaranlagen vorgeführt. „Fachleute stehen zu den Ausstellungstücken Rede und Antwort“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Die alten Flugzeuge werden auch im Flug präsentiert und Besucher können zu Rundflügen starten. Am Sonntag, 26. August, beginnt die Oldtimershow um 10 Uhr. Um 10.30 Uhr ist der Frühschoppen angesagt.

Am Samstagabend präsentieren die Gemeinde und Classic Rock Radio das Rockfestival Jetrock auf dem Flugplatzgelände. Ab 19 Uhr stehen an diesem Abend fünf Bands auf der Bühne. Die Schulband der Gesamtschule Marpingen eröffnet den Abend und bestreitet ihren ersten Auftritt vor großem Publikum. Die Servants of the Burning Wolff spielen Coverrock von modernen Interpreten wie Evanescence. Anschließend stehen laut Gemeinde Steve and the Stones sowohl mit eigenen Titeln als auch Coversongs auf der Bühne. Im Anschluss folgen Saarport mit einem breiten Spektrum an Coverrock. Den Höhepunkt des Abends bildet die Formation Voltbeat mit ihrer Volbeat-Tribute Show. Den Abschluss machen Southern Caravan Breath. Wichtiger Hinweis: Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt, bei Regen wird sie in einen der großen Flugzeughangars verlegt.

FOTO: Flugwerk Mannheim