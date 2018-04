Stubentiger in Not

Hoch hinaus hat sich ein Stubentiger in Alsweiler gewagt. Doch dann wurde das Herunterklettern zum Problem. Wie Feuerwehr-Sprecher Dirk Schäfer berichtet, meldete sich am Freitagabend kurz vor 20 Uhr eine Anwohnerin der Weierwaldstraße bei der Feuerwehr. Sie hatte beobachtet, dass die Katze schon eine geraume Zeit auf der neun Meter hohen Thuja saß und sich alleine nicht mehr runter traute. Da die Kollegen des Alsweiler Löschbezirks gerade bei einer Übung im Feuerwehrgerätehaus waren, eilten sie rasch zur Samtpfote in Not.

Mit Hilfe einer Steckleiter kletterte ein Feuerwehrmann nach oben. Wie Schäfer berichtet, redete er dem Tier gut zu, woraufhin sich es sich auch einfangen ließ. In den Armen des Retters ging es für die Katze nach unten. Kurz darauf konnte Lenni, so heißt der Stubentiger, wohlbehalten seinen Besitzern übergeben werden. Rund eine halbe Stunde dauerte die Rettungsaktion.

FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr

FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr

FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr