Wie die St. Wendeler Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr vor einer Gaststätte im Bereich der Dirminger Straße in Berschweiler. „Der Verursacher fuhr aus Richtung Marpingen kommend derart knapp an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Peugeot 3008 vorbei, dass es zur Kollision der beiden Außenspiegel kam“, erklärt Polizei-Sprecher Marco Ames. Trotz der Kollision, die laut Ames nicht unbemerkt geblieben sein kann, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Dirmingen. Sein Wagen müsste Schäden am rechten Außenspiegel aufweisen.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, Tel. (0 68 51) 89 80.