In den frühen Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts haben sie sich zusammengefunden, um gemeinsam zeitlose Musik zu machen: die vier Troubadoure Eugen Eckert, Josef Lieser, Hans Peter Fischer und Christine Biehler. Am Samstag, 23. März, treten sie um 20 Uhr im Kulturzentrum „Alte Mühle“ in Marpingen auf.

Wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilt, sind die Musiker nach familien-, berufs- und umzugsbedingten Auszeiten mittlerweile wieder als Quartett vereint und nehmen sich trotz zeitraubender alltäglicher Verpflichtungen die Zeit, regelmäßig zu proben und ihr gemeinsames Hobby zu pflegen. „Eine weitere Konstante, die sich durch das musikalische Leben der Band Zeitlos zieht, ist die Liebe zur Folklore, zur deutschen, aber auch zur irischen und französischen Volks- und Popularmusik“, heißt es in der Mitteilung. So finde sich Literatur aus ganz verschiedenen, weit auseinander liegenden Zeitaltern in ihrem Repertoire: Lieder vom Mittelalter bis in die Neuzeit, Kompositionen von Hans Sachs bis Klaus Hoffmann, von den „Merseburger Zaubersprüchen“ bis „Blinde Katharina“ sowie beliebte irische Songs und Balladen von „Carrickfergus“ bis „Whiskey in the Jar.“

Zudem fühlen sich die Musiker nach eigenen Angaben den Comedian Harmonists musikalisch zugetan. Und zu guter Letzt nimmt auch älteres und neueres Liedgut aus Frankreich einen festen Platz im Programm der Gruppe ein.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf sechs Euro (ermäßigt fünf Euro) und an der Abendkasse sieben Euro (ermäßigt: sechs Euro). Vorverkaufsstellen befinden sich in Marpingen im Kulturamt der Gemeinde, Tel. (0 68 53) 9 11 61 21, in „Budes Lädchen“ in Marpingen und im Lottoshop Urexweiler.