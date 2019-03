später lesen Konzert Band Jestan gastiert in Marpinger Gaststätte FOTO: Andreas Biehler FOTO: Andreas Biehler Teilen

Die Band Jestan spielt am Freitag, 22. März, ab 20.30 Uhr in der Schmiede in Marpingen. Wie ein Sprecher der Gemeinde mitteilt, setzt sich das Trio aus Jens Leinenbach (Gesang, Bass), Stefan Jochum (Gesang, Gitarre) und Andreas Biehler (Gesang, Gitarre) zusammen. Von red