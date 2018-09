Landkreis fördert neue Kindergartenplätze mit mehr Geld

Das hat der Kreistag am Montag einstimmig beschlossen. Dabei geht es in dem Grundsatzbeschluss konkret um die Förderung zur Schaffung und Erhaltung von Betreuungsplätzen in Kindergärten und -horten freier Träger.

Das Land hat seinen Anteil ebenfalls erhöht, nämlich auf 40 Prozent. Auch die Kommunen sind mit mindestens 20 Prozent im Boot, in einigen Gemeinden im Saarland haben sie ihren Förderanteil auf 30 Prozent angehoben, so dass freie Träger von Kitas dort keine Investitionskosten mehr leisten müssen.

Der Landkreis St. Wendel habe mit der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz keine Probleme, sagte Landrat Udo Recktenwald. Ziel sei es, die Zahl der Kindergartenplätze von derzeit 34 Prozent der Kinder ab drei Jahre auf 45 Prozent zu erhöhen.