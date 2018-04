Goldene Zeiten mit den Brühllerchen

„Goldene Zeiten“ ist der Titel des kabarettistischen Programmes der Brühllerchen. Diese treten am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in der Cafeteria des St.-Nikolaus-Hospitals in Wallerfangen auf anlässlich der Reihe „Kultur im Krankenhaus“.

Die Brühllerchen sind spätestens seit ihrem Sieg beim bundesweiten Fernsehwettbewerb „Närrischer Ohrwurm“ mehr als ein Geheimtipp im musikalischen Kabarett. Sie würzen Gesang-Arrangements mit politischen Themen und legen ihre Finger in so manche gesellschaftliche Wunde.

In dem Programm werden auf humorvoll-kabarettistische Weise unsere „goldenen“ Zeiten musikalisch widergespiegelt. Dabei werden politische und gesellschaftskritische Themen aufgegriffen und diverse Personen der Zeitgeschichte parodiert. Mit ausdrucksstarken Leadstimmen, eingebettet in Chorgesang, a-cappella oder begleitet von wenigen Instrumenten interpretieren sie die Schlagzeilen der Gegenwart auf ihre eigene, ironische Art.