Zwei neue Feuerwehr-Fahrzeuge werden in der Gemeinde Freisen angeschafft. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Löschbezirk Freisen bekommt ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000). Dafür werden Kosten in Höhe von etwa 356 994 Euro veranschlagt. Rund 166 952 Euro soll ein mttleres Löschfahrzeug für den Löschbezirk Asweiler kosten.