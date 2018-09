Wieder dieses Kribbeln im Bauch

Pe Werner tritt mit einem Best-of-Programm am Freitag, 12. Oktober, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

An diesem Abend spinnt die Singer/Songwriterin, mit ihrem Begleiter Peter Grabinger am Flügel, ihre ebenso kabarettistischen wie poetischen Texte und Melodien mit „Seelenfederleichtigkeit“ zu Gold. Spielerisch reiht die Songpoetin ihre Radiohits an Chanson und Pop oder Couplet an Swing.

Zum 30-jährigen Bühnen- und 25-jährigen Plattenjubiläum präsentiert Pe Werner ihre Musik als kabarettistischen Liederabend und nimmt die Gäste mit auf ihre ganz persönliche Reise, die in der Kleinkunst begann – „von A nach Pe“ also.