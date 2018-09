später lesen Bild des Monats Wettbewerb: Volle Tonne bringt Sieges-Wonne FOTO: Elke Neis FOTO: Elke Neis Teilen

Twittern







An der Grillhütte am Bostalsee hat Elke Neis aus Theley das Siegerbild der Leser-Wertung im „Bild des Monats“-Wettbewerb von Saarbrücker Zeitung, Fotoclub Tele Freisen und der Volksbank in St. Wendel aufgenommen. Von Melanie Mai