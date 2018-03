später lesen Blaulicht Warum zündete jemand Holzpaletten auf Firmengelände an? Teilen

Twittern







(evy) Mehrere Holzpaletten sind auf dem Gelände einer Firma „In der Zennwies“ in Freisen in Brand geraten.Das meldete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstleisters am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr der St. Wendeler Polizei. Von Evelyn Schneider