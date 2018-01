später lesen Blaulicht Unbekannte wollten in Werkhalle einbrechen Teilen

Twittern







Mit einem versuchten Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Grügelborn beschäftigt sich die Polizei St. Wendel seit Sonntagnachmittag. Unbekannte Täter haben vermutlich in der vorausgehenden Nacht versucht, in die neu errichtete Werkhalle eines Fahrzeugservices auf dem Gelände des Gewerbegebietes „Auf der Schwann“, ehemalige Raketenbasis, einzudringen. Die hervorragende Qualität von Fenstern und Türen widerstand jedoch allen Hebelversuchen der Täter, so dass zwar ein Sachschaden verursacht wurde, es jedoch nicht zum Diebstahl von irgendwelchen Wertgegenständen kam. Das berichtet die Polizei.