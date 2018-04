Die Gemeinschaftsschule Freisen lädt die Schulgemeinschaft sowie alle ehemaligen Schüler und musikbegeisterte Bürger zum zweiten Musikfest der Schule ein. Die Schulband-AG wird am Freitag, 13. April, ab 18 Uhr in der Festhalle in Oberkirchen eine Kostprobe ihres Könnens geben. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 17 Uhr.