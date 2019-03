(him) 2018 war eine Testphase. Für den Heimat- und Verkehrsverein Oberkirchen, für den örtlichen Caterer Arndt Sommer und für das Café Edelstein. Keiner konnte damit rechnen, dass das Gudd-Zweck-Extrem-Grillen so gut ankommen würde. Der Caterer bot ein All-you-can-eat-Buffet an, die Bürger konnten sich anmelden und für jeweils 14,90 Euro so viel essen, wie sie wollten. Jeweils ein Euro davon ging an den Heimat- und Verkehrsverein als Ausrichter. Das könnten aber auch andere Vereine sein, die das Personal an diesem Abend stellen, betont Michael Roos vom Heimat- und Verkehrsverein. Denn jeder Verein könne die Bewirtung an diesem Abend übernehmen, die entsprechende Liste führt Erwin Raddatz, der Vorsitzende des Vereins.

Und das auch in diesem Jahr. Denn nachdem die Nachfrage im vergangenen Jahr sehr groß gewesen sei – allein die sechs Grillabende im Winter seien ausgebucht gewesen – soll das Extrem-Grillen ab 30. April zu einer Dauereinrichtung werden. Dann wird jeden Dienstagabend ab etwa 18 Uhr vorm Mineralogischen Museum in Oberkirchen gegrillt.

Mittlerweile habe der Verein das Konzept und auch die Dienstleistung des Caterers weitergegeben. So hätten beispielsweise die Jugendfeuerwehren in Urweiler, Bliesen und Marpingen einen entsprechenden Grillabend ausgerichtet. „Wir möchten auch gerne an andere unser Know-How weitergeben“, sagt Roos. Und kündigt an, Vereine in den Landkreisen St. Wendel, Birkenfeld und Kusel anzuschreiben und sie über das Extrem-Grillen zu informieren. Roos: „Für uns war es ein Pilotprojekt mit Erfolg, es wäre schön, wenn andere Vereine den gleichen Erfolg haben.“