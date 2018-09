später lesen Blaulicht Feuerwehr befreite Kind aus den Speichen FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Während einer Ausbildungveranstaltung der Feuerwehr am Samstag in Freisen, kam es zu einem Realeinsatz. Nach Angaben der Feuerwehr, war ein achtjähriges Kind mit dem Fahrrad in der Heidestraße gestürzt und hatte den Fuß zwischen Speichen und Gabel eingeklemmt. Von Melanie Mai