Fahrten für Theater-Liebhaber

(red) In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt und Verbandsgemeinde Birkenfeld bietet die Volkshochschule (VHS) Baumholder wieder Fahrten zu Theater-Aufführungen an. Die VHS kündigt folgende Ausflüge an: Am Montag, 30. Dezember, 18 Uhr, steht „Piaf“, ein Schauspiel mit Musik, im Theater Trier auf dem Programm.

Am Sonntag, 27. Januar, wird um 15 Uhr die Operette „Land des Lächelns“ im Pfalztheater Kaiserslautern gezeigt.

Ins Theater Trier geht es wieder am Freitag, 12. April. Dort findet dann die Premierenvorstellung des Balletts „Dornröschen“ statt.

Als besonderes Angebot für Familien mit Kindern geht es am Sonntag, 25. November, zu „ Peterchens Mondfahrt“ nach Saarbrücken. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Anmeldungen bis spätestens vier Wochen vor Aufführung.

Anmeldungen zu diesen Theaterfahrten sind möglich bei der Volkshochschule, Tel. (0 67 83) 40 63, oder per E-Mail an

vhsbaumholder@gmx.de. Wer weitere Informationen benötigt, kann im Internet nachsehen: