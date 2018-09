später lesen Blaulicht Einbrecher nehmen Schmuck und Bargeld mit Teilen

Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um bei Tageslicht in ein Wohnhaus in der Ringstraße in Freisen einzubrechen. Das berichtet die Polizei. Die Tat fiel erst auf, als der erste Bewohner gegen 17.15 Uhr nach Hause zurückkehrte. Von Melanie Mai