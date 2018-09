später lesen Blaulicht Unbekannte steigen in Oberkircher Weiselbergbad ein Teilen

In das Weiselbergbad in Oberkirchen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche Unbekannte eingebrochen. Das meldet die Polizeiinspektion St. Wendel. Nachdem die Täter das Schloss der Haupteingangstür des Kombibades zerstört hatten, wurden im Innern zunächst mehrere Automaten für Süßigkeiten sowie ein Ticketautomat aufgebrochen. Von red