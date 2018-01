Betrunkener rast mit Auto gegen Verteilerkasten

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Unfall gebaut. Von Sarah Konrad

Der 23-Jährige war laut Polizeiangaben mit seinem Ford Fiesta auf der Oberkircher Straße in Richtung Hoof unterwegs. In Höhe der Einmündung Buchenstraße/Denkmalstraße sei er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Holzschild, einem Verkehrszeichen und einem Verteilerkasten für Telekommunikation kollidiert.

Zeugen haben den Unfall der Polizei gemeldet. Diese stellte fest, dass der junge Mann betrunken war. „Ein Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der St. Wendeler Polizei. Die Einsatzkräfte haben den Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.