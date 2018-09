Mit Fotos der Osterinsel zum großen Erfolg

Nach seiner Auszeichnung auf nationaler Ebene als Meisterfotograf des Deutschen Verbandes für Fotografie (MDVF) im vergangenen Jahr freut sich der Fotograf Wolfgang Wiesen aus Hasborn in diesem Jahr über eine ganz besondere Ehre auf internationaler Ebene. Die wurde erst insgesamt 15 Fotografen aus Deutschland zuerkannt: Maître Photographe de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (MFIAP).

Die Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) ist die internationale Dachorganisation nationaler Fotoverbände mit Mitgliedern aus mehr als 90 Ländern weltweit. Deutsche Fotoamateure werden von dem Deutschen Verband für Fotografie (DVF) in der FIAP repräsentiert. Neben den internationalen Ehrentiteln Künstler der FIAP (AFIAP) und Exzellenter Künstler der FIAP (EFIAP) mit verschiedenen Stufen, ist der Titel Meisterfotograf der FIAP (MFIAP) die höchste Auszeichnung für einen Fotografen, welche einmal im Jahr vom Direktorium der FIAP verliehen wird. Während die erstgenannten Titel für eine Reihe von Erfolgen bei Fotowettbewerben und Ausstellungen in aller Welt vergeben werden, muss der Bewerber für die MFIAP-Auszeichnung einen Lebenslauf mit fotografischem Werdegang und eine serielle Arbeit bestehend aus 20 Werken zu einem selbst ausgewählten Thema beim Direktorium der FIAP zur Begutachtung einreichen.

Wolfgang Wiesen hat bei seiner erfolgreichen Bewerbung eine Bildstrecke zum Thema „Mysteriöse Osterinsel (Rapa Nui)“ vorgelegt. Die kleine Osterinsel inmitten des Pazifischen Ozeans ist eine Unesco-Weltkulturerbestätte und berühmt für ihre große Anzahl von steinernen Kolossalfiguren (Moai), welche von den polynesischen Ureinwohnern über Jahrhunderte auf Zeremonialplattformen (Ahu) direkt an der Küste rund um die Insel aufgestellt wurden und vermutlich der Ahnenverehrung dienten. Wiesen tauchte auf einer Expeditionsreise mit seinen Kameras in die geheimnisvolle Welt der Moai-Kultur auf Rapa Nui, wie die Insel in der Eingeborenensprache heißt, ein.

Ohne es im Vorfeld zu wissen, erwies sich die Lichtsituation und die tägliche leichte Bewölkung auf der Osterinsel als ideal für die von Wiesen schon lange praktizierte Infrarotfotografie in Schwarz-Weiß. Mit einer eigens für diese Art von Fotografie umgebauten Kamera gelangen Bilder mit einer ganz ungewöhnlichen Anmutung, welche sich vor allem durch eine kontrastreiche Darstellung der Moai-Figuren vor einem markanten Wolkenhimmel auszeichnen. Diese Arbeiten überzeugten die Jury. Wiesen wurde der 15. MFIAP-Titel in Deutschland zuerkannt. Fünf dieser Titelträger sind übrigens Saarländer, was das hohe Niveau der Fotografie im DVF-Landesverband Saar bestätigt.

FOTO: Wolfgang Wiesen

