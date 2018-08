300 Kinder toben auf Spielplatz in Freisen

„Premiere geglückt.“ Diese Bilanz zieht Alexander Becker, der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, nach dem ersten Tag für Kinder in Freisen am Sonntagabend. Knapp 300 Kinder, so schätzt er, säumten den Spielplatz in der Kolpingstraße, wo ein Mitmachprogramm auf sie wartete. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Karnevalsverein, Jugendtreff, Familienberatungszentrum und der Kinder- und Jugendchor hatten sich Aktivitäten für die Jungs und Mädels einfallen lassen. So konnten sie unter anderem Buttons malen und pressen, mit dem Schlauch ihre Geschicklichkeit testen oder auch mit dem Pony reiten – dafür sorgte Stefanie Keller aus Reitscheid, die diese Fest der Vereinsgemeinschaft unterstützte. Der Erlös kommt dem Spielplatz zugute. Ein neues Spielgerät soll her.

FOTO: Melanie Mai