Zum letzten Einsatz des Jahres 2018 ist die Feuerwehr im Landkreis um 19.12 Uhr alarmiert worden. Es ging um einen gemeldeten Kaminbrand in der Straße Zum Rodenbühl im St. Wendeler Stadtteil Remmesweiler. Nachdem die ersten Feuerwehrkräfte an der Brandstelle eintrafen, gab es rasch Entwarnung. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Der erste Alarm für die Feuerwehren im Landkreis 2019 wurde um 1.29 Uhr ausgelöst. Nach Angaben der Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg, brenne eine Garage in der Straße Zur Pottaschhütte im Marpinger Ortsteil Urexweiler. Ein Teil in einer Mehrfachgarage stand in unmittelbarer Nähe zu einem Mehrfamilienhaus und einer Trafostation bereits im Vollbrand. Für den darin befindlichen Pkw kamen alle Löschmaßnahmen zu spät. Er brannte vollständig aus. Bewohner konnten allerdings einen zweiten Wagen aus der Nachbargarage retten, bevor die Flammen auch diesen erreichten. Die Feuerwehr brachte das Feuer zwar rasch unter Kontrolle, allerdings zogen sich die Löschmaßnahmen über einen längeren Zeitraum hin, da der gesamte Dachbereich geöffnet werden musste, um alle Brand- und Glutnester zu erreichen. Sie verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Trafostation. Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Ottweiler zur weiteren Untersuchung gebracht.

Ein weiterer Brandalarm wurde um 1.50 Uhr in der Mozartstraße in Theley ausgelöst. Laut Meldung handele es sich um einen brennenden Mülleimer. Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte zwar der Brand eines Mülleimers bestätigt werden, allerdings stand auch ein Holzstapel unmittelbar am Wohnhaus in Flammen. Die Hauseigentümer und Anwohner hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Da die Hausfassade mit Holz vertäfelt war, musste diese geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich keine versteckten Brand- und Glutnester entwickelt hatten und das Feuer nicht erneut aufflammen konnte.

Eine unklare Brandmeldung erreichte die Leitstelle gegen 4.55 Uhr. Nach Angaben des Mitteilers, brenne es im Bereich eines Discounters in der St. Wendeler Straße in Tholey. Der Anrufer konnte bei der Vorbeifahrt nicht ausmachen, ob die Flammen hinter oder an dem Discountergebäude loderten. Daher wurden um 4.59 Uhr mehrere Rettungskräfte alarmiert. Binnen weniger Minuten waren die ersten Einheiten vor Ort. Und gaben Entwarnung. Der Brandherd befand sich nicht am Gebäude. Es brannten lediglich drei Container neben dem Discounter.

Um 6.55 Uhr rückten Feuerwehrkräfte zu einem Verkehrsunfall auf die B 269 in Höhe des Winterbacher Friedhofs aus. Dort waren zwei Autos zusammengestoßen. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe.

In allen Fällen hat die Polizei die Ursachenermittlung aufgenommen. Über die Schadenshöhe und den Gesundheitszustand der Verletzten kann die Feuerwehr keine Angaben machen.Im Einsatz waren: Löschbezirke Remmesweiler, Niederlinxweiler, St. Wendel-Kernstadt, Urexweiler, Marpingen, Theley, Tholey, Hasborn-Dautweiler, Sotzweiler-Bergweiler, Winterbach, Bliesen, Rettungswagen/Notarzt aus dem Landkreis St. Wendel und der Stadt Ottweiler sowie die Polizei.