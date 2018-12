später lesen Blaulicht Drei Einbrüche an drei Orten Teilen

Von gleich drei Einbrüchen hat die St. Wendeler Polizei am Wochenende berichtet. In der Nacht zu Samstag wurde in St. Wendel in den in der Tritschlerstraße angesiedelten Telekom-Shop eingebrochen. Aus dem Laden wurden eine Vielzahl von Handys und weiteren Elektronikartikeln entwendet. Von Melanie Mai