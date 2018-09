Tatort Kreismusikschule

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in die Kreismusikschule in der St. Wendeleler Missionshausstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Einbrecher über ein Fenster in die Teeküche ein. Von dort aus sei „offenbar zielgerichtet“ das separat abgeschlossene Sekretariat aufgesucht worden. Dessen Tür habe jedoch allen Aufbruchsversuchen standgehalten, sodass die Täter aufgaben und ohne Beute abziehen mussten. Dennoch ist Sachschaden entstanden.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in St. Wendel entgegen, unter der Tel. (0 68 51) 89 80.

(tog)