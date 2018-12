JANUAR: Das Geo-Magazin zählt die Seezeitlodge am Bostalsee zu den 100 schönsten Hotels in Europa. Hotel-Chefin Kathrin Sersch sagte zu dem Triumph: "Wir sind superglücklich. Dass wir es gleich im ersten Jahr schaffen würden, das hätten wir nicht gedacht." JANUAR: Das Geo-Magazin zählt die Seezeitlodge am Bostalsee zu den 100 schönsten Hotels in Europa. Hotel-Chefin Kathrin Sersch sagte zu dem Triumph: "Wir sind superglücklich. Dass wir es gleich im ersten Jahr schaffen würden, das hätten wir nicht gedacht." weniger

JANUAR: Ein Sturmtief fegte über das St. Wendeler Land. Doch statt Schnee brachte es jede Menge Regen. Auf dem Foto zu sehen ist Nohfelden, wo die Nahe über die Ufer getreten ist.

FEBRUAR: Beim Fastnachts-Umzug in St. Wendel eroberten die Narren die Stadt. 50 Wagen, Musikkapellen und Fußgruppen rollten und tanzten durch die Straßen. 8000 Besucher feierten auf den Bürgersteigen.

FEBRUAR: 23 Jahre lang stand ein 66 Meter hohes Windrad nahe der Afrika-Kapelle auf dem Schaumberg. Im Februar 2018 wurde es abgebaut.

FEBRUAR: Ein Schneespaziergang auf dem Peterberg lohnte sich im Februar 2018. Dort erwartete die Besucher ein wahres Winterwunderland.

MÄRZ: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kam am 6. und 7. März zum Antrittsbesuch ins Saarland. Das Staatsoberhaupt traf sich in der Staatskanzlei und im Landtag mit den hiesigen Politikern, spazierte über den St. Johanner Markt und besuchte das Landespolizeipräsidium. Am zweiten Tag besuchte Steinmeier Villeroy&Boch, Schloss Saareck und zum Abschluss die Europäische Akademie Otzenhausen.

MÄRZ: Die Tradition, eine Osterkrone anlässlich des Ostermarktes auf dem Brunnen des St. Wendeler Schlossplatzes zu platzieren, feierte im Jahr 2018 Jubiläum. Mehr als 2000 Eier zierten die 20. Version des Gestecks.

APRIL: Das Himmelszelt auf dem Schaumberg wurde eröffnet. Die Kunststoff-Kuppel hat einen Grundflächendurchmesser von 16 Metern und ist acht Meter hoch. Sie dient auf dem Schaumberg als wetterunabhängige Veranstaltungsfläche.

APRIL: Am Marathon in St. Wendel haben knapp 2000 Läufer teilgenommen. Gewonnen hat Alex Bock vom LC Rehlingen (Foto). In der weiblichen Konkurrenz setzten sich die Äthiopierin Sintayehu Kibedo und Heike Kohler (Grojos Elversberg) schnell von der überschaubaren Konkurrenz mit 18 Teilnehmerinnen ab.

MAI: Die Namborner wählten einen neuen Bürgermeister. Beim ersten Urnengang am 27. Mai waren drei Kandidaten im Rennen. Zwar siegte Sascha Hilpüsch klar mit 47 Prozent der Stimmen, doch er erreichte damit nicht die absolute Mehrheit. Daher war eine Stichwahl nötig. Diese gewann der 47-Jährige am 10. Juni. Sein Amtsantritt folgte am 1. Dezember.

MAI: Die Alm auf dem Peterberg wurde im Mai abgerissen. Inwzsciehn gibt es Pläne, auf dem Gipfel wieder eine Gastronomie zu errichten. Das Konzept sieht zudem vor, ein Transportsystem und weitere Attraktionen vor.

MAI: Ein dramatischer Schiffsunfall ereignete sich am Nachmittag des Pfingstmontags 2018 auf dem Bostalsee. Dort war ein Fahrgastschiff gekentert. 15 Menschen wurden leicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache beschlagnahmte die Polizei den Katamaran.

JUNI: Am Bahnhof in St. Wendel wurden Kameras installiert. Sie sollen für mehr Sicherheit sorgen. Die Kameras zeichnen zehn Tage am Stück auf. Ereignet sich in dieser Zeit eine Straftat, so können Bundespolizisten gezielt nach der entsprechenden Videosequenz suchen.

JUNI: Heftige Unwetter zogen über das Saarland. Sie machten auch vor dem Landkreis St. Wendel nicht Halt. Auch Kastel wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. Auf dem Foto zu sehen: das Feuerwehrgerätehaus an der Straßenecke Dr.-Spang Straße/ In der Meß.

JUNI: 10 000 feierten bei der Premiere des SR-Freien-Open-Airs St. Wendel im Juni 2018. Auf dem Foto: Auftritt von Nico Santos.

JUNI: Die Fanta 4 gaben ein Konzert im Bosenbachstadion in St. Wendel. Da auf den Tag auch das WM-Vorundenspiel der Deutschen Mannschaft gegen Schweden fiel, beschlossen die Veranstalter gemeinsam mit der Band, das Konzert um eine Stunde nach hinten zu verschieben und vorher ein gemeinsames Public Viewing zu veranstalten. Dem Ruf der seit 29 Jahren bestehenden Band aus Stuttgart sind schließlich gut 15 000 Menschen gefolgt.

JULI: 13 000 Besucher lockte das Seefest schon am ersten Abend an den Bostalsee. Die Oldies der Schlager-Szene brachten die Massen in Schwung. Mit dabei war auch der Leadsänger der Barmherzigen Plateausohlen. Michael Engel nahm zwischendurch ein Bad in der Menge.

JULI: Beim zweitägigen Eiscreme- und Rock'n'Roll-Festival auf dem Schaumbergplateau war der Name Programm.

AUGUST: Albi aus Lichtenstein setzte sich gegen Magier aus der ganzen Welt durch und landete beim Zauberwettbewerb auf dem ersten Platz. Aber auch die anderen Zauberer verblüfften die Zuschauer. Auf dem Foto zu sehen: Mr. Dyvenitz aus Spanien.

AUGUST: Die ADAC-Rallye Deutschland flitzte im August 2018 auch durchs St. Wendeler Land. Auf dem Schlossplatz in der Kreisstadt wurde Eröffnung und Siegerehrung gefeiert.

AUGUST: Die achten Köhlertage in Walhausen lockten wieder jede Menge Besucher. Etwa 15000 Gäste kamen zur Veranstaltung. Auf dem Foto: Die Frühschicht der Köhler von links: Uwe Klee, Wim Gerritsmann,Mike Becker und Achim Seibert.

SEPTEMBER: Die Festwiese am Bostalsee bebte: Rund 50 000 Fans versammelten sich am Wochenende, um mit den Toten Hosen den Abschluss ihrer „Launen-der-Natour"-Tournee zu feiern. Frontmann Campino brüllte wie gewohnt zur Eröffnung ins Mikro.

SEPTEMBER: Mehr als 150 Schrottautos und Luxusschlitten wurden drei Tage lang zu Übungszwecken gequält und zerstört. Bei den Feuerwehrtagen im Landkreis St. Wendel und den Rescue Days trainierten 640 Feuerwehrleute aus aller Welt, wie sie Unfallopfer am schnellsten aus Fahrzeugen befreien können.

OKTOBER: Blut verschmierte Kleider waren ein beliebtes Outfit in St. Wendel. Im Oktober wurde wieder "Halloween in the City" gefeiert.

OKTOBER: Hoch hinaus geht es bei diesem Karussell. Auf der St. Wendeler Kirmes feierten die Besucher im Oktober.

NOVEMBER: Abschied vom erfüllten Lebenstraum. Nach 18 Jahren als Verwaltungschef ging Namborns Bürgermeister Theo Staub (SPD) in den Ruhestand.

NOVEMBER: Der Volkstrauertag im Landkreis St. Wendel. Auf dem Foto zu ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Bergweiler zu sehen. Begleitet wurde das Gedenken an die gefallenen Soldaten der Weltkriege durch Ortsvorsteher Wolfgang Recktenwald, den Bergweiler Ortsrat, einer Bläsergruppe und den Löschbezirk Bergweiler-Sotzweiler.

DEZEMBER: Am ersten Advent öffnete wieder die Krippen-Ausstellung des 2016 verstorbenen Künstlers Karl Heindl seine Pforten unterhalb der Missionshaus-Buchhandlung. Auf dem Foto zu sehen: die Saarland-Krippe.