Wegen der Osterfeiertage ändern sich die Öffnungszeiten von Deponien und Wertstoff-Zentren. Das teilt der Entsorgungsverband Saar (EVS) mit. An Karsamstag, 31. März, ist im Kreis St. Wendel das Wertstoff-Zentrum in Tholey regulär geöffnet. Die EVS-Zentren in Marpingen und Nohfelden bleiben geschlossen. Von red