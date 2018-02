Alles Zufall, oder wie wahrscheinlich ist das ?

Mitmachen und gewinnen

Die Lösung geht an die St. Wendeler Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung. Bis Freitag, 16. März, muss sie angekommen sein. Wir verlosen zehn Gutscheine zu je zehn Euro für das Schaumbergbad in Tholey. Die Gutscheine stellen die Gemeinde und das Schaumbergbad bereit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auflösung erfahren die Leser in einer der folgenden SZ-Ausgaben.

Adresse und Stichwort: Saarbrücker Zeitung, Mia-Münster-Straße 8, 66606 St. Wendel; E-Mail: redwnd@sz-sb.de. Fax: (0 68 51) 9 39 69 59. Stichwort: Wahrscheinlichkeit. Wichtig: Ihre Anschrift nicht vergessen, damit wir den eventuellen Gewinn zuschicken können.