später lesen Viele Rettungskräfte am Dienstagabend im Einsatz 63-Jährige stirbt bei Autounfall in Tholey FOTO: Andreas Gebert / dpa FOTO: Andreas Gebert / dpa Teilen

Twittern







Eine 63-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 269 zwischen Tholey und Alsweiler ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Marpingerin frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt und noch am Unfallort gestorben. Die 25-jährige Fahrerin des anderen Pkw wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Unfallursache ist noch unklar, es wurde ein Gutachter eingeschaltet. red