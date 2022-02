Tipps von Wetterexperten : Unwetterwarnung im Saarland: So verhalten Sie sich bei Sturm und Orkan richtig

Service Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst rechnet ab dem heutigen Mittwoch mit Sturmböen und orkanartigen Windböen im Saarland. So verhält man sich bei einem Unwetter richtig.

Im Laufe des Mittwochs drohen im ganzen Saarland Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde. Vor allem in der Nacht wird es stürmisch. So können im Bergland orkanartige Böen und Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 105 bis 120 km/h auftreten. Außerdem werden kräftige Regenschauer erwartet. Am Donnerstagmorgen stürmt und regnet es zunächst weiter. Erst zum Nachmittag lassen die Schauer nach. Am Donnerstagabend rechnen Wetterexperten mit einer Wetterberuhigung.